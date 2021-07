Prefeitura de Manaus lança o 19º episódio de Podcast de Empreendedorismo e Inovação

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Manaus Digital Podcast, lançou o 19º episódio do Podcast de Empreendedorismo e Inovação.

No episódio da semana, intitulado “Startup Visa: Crie novos negócios em Portugal”, os hosts Léo David e João Carlos conversam com a advogada, pesquisadora e empreendedora Ruth Borges, para falar sobre a trajetória de internacionalização da sua startup e como o ouvinte brasileiro pode criar um novo negócio do zero em Portugal a partir do programa Startup Visa.

Os episódios são disponibilizados em áudio nos principais aplicativos de streaming, como Spotify e Deezer. A divulgação dos episódios estará disponível no site da Semtepi, nas redes sociais da secretaria e no Instagram da @manausdigital.br.

O novo episódio está disponível em (https://podcast.manausdigital.com.br/e/1n313kxn).

Tendência

O podcast é um conteúdo originalmente gerado por voz, que ganhou força na internet como o “novo rádio” e começou a fazer sucesso em streamings. E, nesse formato, surgiu o Manaus Digital, o primeiro podcast de empreendedorismo e inovação da cidade, apoiado pela Prefeitura de Manaus, tendo como hosts os empresários João Matsuzaka, Léo Cunha e Michelle Guimarães.