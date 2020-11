Prefeitura de Manaus promove Semana da Maturidade nas UBSs

Entre os dias 16 e 20 de novembro A Prefeitura de Manaus promove a Semana da Prematuridade, que inclui uma série de eventos em homenagem ao Dia Mundial da Prematuridade, lembrado no próximo dia 17 (terça-feira).

A data busca sensibilizar e levar informações sobre os cuidados com a saúde dos bebês nascidos antes dos nove meses necessários para o pleno desenvolvimento do feto.

Com o tema “Juntos pelos prematuros, cuidando do futuro”, a ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), terá atividades para estimular a troca de conhecimentos e a formação de vínculos entre as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que realizam o trabalho de Seguimento do Bebê de Risco (Prematuro) e os comunitários, pais de crianças nessa condição.

Segundo a chefe do Núcleo de Saúde da Criança e Adolescente da Semsa, Ivone Amazonas, a ação também visa sensibilizar os participantes, principalmente as famílias dos bebês.

As atividades incluem exposições de fotos dos bebês acompanhados pelas UBSs municipais, que possuem o Ambulatório de Seguimento do Bebê de Risco e a realização de rodas de conversa, para estimular a interação entre os profissionais de saúde e os familiares de bebês em situação de prematuridade, além de facilitar a oferta de informações relacionadas ao nascimento precoce e suas especificidades.

Semana faz parte da campanha nacional “Novembro Roxo”

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 15 milhões de bebês nascem prematuramente por ano no mundo. Segundo o Ministério da Saúde (MS), o nascimento antes do tempo é a principal causa de óbitos em crianças antes do 1° mês de vida no Brasil. Em Manaus, as estatísticas dos órgãos de saúde mostram que há um crescimento significativo de partos cesáreos realizados em decorrência de prematuridade.

Para combater as complicações e a mortalidade relacionadas ao nascimento precoce, assim como a desinformação sobre o assunto, o MS lançou a campanha “Novembro Roxo”, simultaneamente à campanha “Novembro Azul”, para promover a sensibilização e o apoio aos bebês prematuros e suas famílias.

Doação de leite materno

Sendo os maiores dependentes dos bancos de leite materno, por conta de sua condição, os prematuros necessitam dessa alimentação para melhor nutrição e fortalecimento da saúde. Com isso, a Semsa Manaus incentiva as mães que estão amamentando a doarem esse alimento natural da vida. As doações podem ser feitas na maternidade Moura Tapajóz e nas UBSs, ou ainda, nos Bancos de Leite Humano do Estado, distribuídos pela cidade.

Unidades municipais com Ambulatório de Seguimento do Bebê de Risco (Prematuro)

Disa Norte: UBS Armando Mendes, Sálvio Belota, Áugias Gadelha;

Disa Leste: UBS Alfredo Campos, Amazonas Palhano, Geraldo Magela;

Disa Sul: UBS São Francisco, Lourenço Borghi, Megumo Kado;

Disa Oeste: UBS Leonor de Freitas, Deodato de Miranda Leão, Santos Dumont.