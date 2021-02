Prefeitura de Manaus retira oito carros abandonados nas ruas da zona Oeste

Oito veículos abandonados nas ruas dos bairros Compensa, São Jorge e Santo Antônio, na zona Oeste, foram removidos na tarde desta segunda-feira, 22/2, pela Prefeitura de Manaus, por meio dos agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). O trabalho foi determinado pelo prefeito David Almeida, para evitar o risco de doenças, acúmulo de lixo e garantir vias com mais fluidez no trânsito.

A ação de remoção é realizada por agentes de trânsito em várias etapas. Primeiro, é feito o mapeamento com a localização dos carros abandonados, de acordo com a solicitação de munícipes via telefone do plantão do trânsito (0800 092 1188). Os agentes fazem uma lista com a programação de remoção, tentam localizar o proprietário do veículo e dão um prazo para que a sucata seja retirada da via. Dois dias depois, voltam aos endereços e guincham os veículos.

“Essas sucatas só servem para acumular lixo e abrigar usuários de entorpecentes. Vamos intensificar e desobstruir as vias e calçadas, retirando essas carcaças. Estamos determinados a atender todas as áreas da cidade, como recomendou o prefeito David Almeida”, informou o chefe de Divisão da Área Oeste do IMMU, Roosevelt Farias.

Os veículos removidos são levados para o parqueamento da prefeitura no bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul. O proprietário interessado em retirar o veículo deverá pagar pendências com impostos e multas e as despesas com a remoção.