Prefeitura de Manaus revitaliza anfiteatro do conjunto Tocantins

A área para a prática desportiva da praça de alimentação do conjunto Tocantins, no bairro Chapada, zona Oeste, recebeu revitalização da Prefeitura de Manaus com recuperação do piso e do palco, nova iluminação a LED, paisagismo e pintura do mosaico tático. O espaço foi entregue à população na noite desta sexta-feira, 16/7, durante um “aulão de ritmos”.

O titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, destacou que a gestão do prefeito Davi e do vice-prefeito, Marcos Rotta vem intensificando a recuperação dessas áreas públicas, para resgatar o convívio familiar e oferecer às pessoas um espaço com qualidade e segurança.

“Estamos vindo de um enfrentamento fortíssimo de uma pandemia, e mesmo sem ter acabado esse vírus, estamos conseguindo ter mais alívio na convivência. E a determinação do nosso prefeito é de investirmos cada vez mais em melhorias das áreas públicas”, apontou.

O professor de ritmo Hudson do Carrapicho realizou o aulão de dança no local, e para quem participa da aula um espaço como este, para a prática de atividade física, é uma grande conquista.

“Se tem uma coisa que aprendi com a pandemia foi aproveitar a vida. Termos um espaço deste para praticar atividades é uma oportunidade que temos que valorizar. Agradeço ao prefeito e ao secretário pelo momento e entrega deste local que ficou ótimo”, destacou a moradora da região, Ana Lins.