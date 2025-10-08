Prefeitura de Manaus tranquiliza população sobre estado de saúde do prefeito

Prefeitura de Manaus informa que o prefeito David Almeida apresentou um quadro de indisposição na manhã desta terça-feira, 7/10, enquanto cumpria agenda de despachos internos no Centro de Cooperação da Cidade (CCC).





O prefeito relatou dor precordial (dor no peito) e procurou atendimento médico imediatamente. Após a realização dos exames, foi descartada qualquer complicação cardíaca. O diagnóstico foi de esofagite — uma inflamação no esôfago —, condição que já está sendo devidamente tratada.

Seguindo orientação médica, o prefeito permanecerá em repouso nos próximos dias, acompanhando as ações da administração municipal de forma remota, e retomará sua agenda oficial de maneira gradual.

A Prefeitura de Manaus agradece as mensagens de apoio e solidariedade recebidas e reforça que todas as informações oficiais sobre o estado de saúde do prefeito estão sendo divulgadas exclusivamente pela Secretaria Municipal de Comunicação de Manaus (Semcom). Não há motivo para preocupação: os trabalhos da gestão municipal seguem normalmente em benefício da população.