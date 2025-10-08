Prefeitura de Manaus tranquiliza população sobre estado de saúde do prefeito

Por
Redação 2
-
Foto: Recorte

Prefeitura de Manaus informa que o prefeito David Almeida apresentou um quadro de indisposição na manhã desta terça-feira, 7/10, enquanto cumpria agenda de despachos internos no Centro de Cooperação da Cidade (CCC).


O prefeito relatou dor precordial (dor no peito) e procurou atendimento médico imediatamente. Após a realização dos exames, foi descartada qualquer complicação cardíaca. O diagnóstico foi de esofagite — uma inflamação no esôfago —, condição que já está sendo devidamente tratada.

Seguindo orientação médica, o prefeito permanecerá em repouso nos próximos dias, acompanhando as ações da administração municipal de forma remota, e retomará sua agenda oficial de maneira gradual.

A Prefeitura de Manaus agradece as mensagens de apoio e solidariedade recebidas e reforça que todas as informações oficiais sobre o estado de saúde do prefeito estão sendo divulgadas exclusivamente pela Secretaria Municipal de Comunicação de Manaus (Semcom). Não há motivo para preocupação: os trabalhos da gestão municipal seguem normalmente em benefício da população.

Artigo anteriorJaildo de Oliveira está cassado pelo STJ; comunicado foi entregue ao presidente da Câmara David Reis
Próximo artigoPrefeitura de Parintins realiza 1ª Competição Interclasse de Futsal

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui