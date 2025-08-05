Prefeitura de Parintins elabora Plano de Aplicação de Recursos da Lei Aldir Blanc

A prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, convoca todos os fazedores e fazedoras de cultura do município para participarem da elaboração do Plano de Aplicação de Recursos – PAR, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura – Lei nº 14.399/22 – Ciclo 2, que acontecerá no dia 15 de agosto, às 18h, no Centro do Idoso Pastor Lessa.





O encontro é uma oportunidade importante para que os artistas e produtores culturais locais possam contribuir com suas ideias e experiências na construção de políticas públicas que promovam o desenvolvimento cultural e criativo do município. O objetivo da convocação é reunir os artistas culturais do município para discutir e definir as prioridades e ações que serão implementadas no PAR. Isso inclui a identificação de projetos e programas que possam fortalecer a economia criativa, preservar o patrimônio cultural e fomentar a inovação artística em Parintins.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa reitera a importância da representação de fazedores e fazedoras de cultura para garantir que suas vozes sejam ouvidas, contribuindo na construção de políticas públicas voltadas à cultura e economia criativa.

Para mais informações acesse o documento em: https://files.parintins.am.gov.br/documents/105900.pdf