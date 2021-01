Prefeitura de Parintins vai reforçar estrutura do hospital Jofre Cohen

Após a morte de um paciente por covid-19, a Prefeitura de Parintins deverá reforçar a estrutura do hospital Jofre Cohen. A recomendação é do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

O órgão ministerial vai apurar a morte do paciente de 41 anos por suposta falta de oxigênio. Os dados serão incluídos nos autos do procedimento instaurado para apurar responsabilidades cíveis e criminais sobre as causas que levaram a esse óbito.

Para prestar informações das providências que deverão ser tomadas, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, com a ciência dos gestores das unidades e da secretaria municipal de saúde, assinou alguns compromissos junto às Promotorias. Alguns são adquirir, pelo menos, 200 cilindros, em 48 horas, além de alugar usina para ampliar o abastecimento de oxigênio na cidade.

O contrato de aluguel da usina deve ser encaminhado ao Ministério Público assim que for celebrado. Além de outras exigências.