Prefeitura de Porto Alegre monta barricada para conter avanço da água

A Prefeitura de Porto Alegre tomou medidas preventivas diante do iminente risco de o Guaíba atingir a marca histórica de 5,4 metros entre esta segunda e terça-feira. Uma barricada improvisada foi erguida em frente à Usina do Gasômetro, na região central da cidade, com o objetivo de conter o avanço das águas do lago.





As barreiras, que têm 1,80 metro de altura e foram construídas com dois andares de sacos de areia, estão localizadas estrategicamente na Avenida Presidente João Goulart e na Rua General Salustiano, no Centro da capital.

Essa operação visa principalmente evitar que o Guaíba alcance a casa de bombas 16 do DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgotos), desativada desde a última segunda-feira e responsável por drenar os bairros Cidade Baixa e Menino Deus, ambos ainda sofrendo com alagamentos.

Além disso, a barricada tem a função de proteger as instalações dos carros do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Civil e voluntários, que continuam atuando nos resgates em meio à crise.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, o nível do Guaíba pode atingir 5,4 metros devido aos níveis dos rios e aos efeitos do vento, representando uma ameaça significativa. O recorde histórico, registrado no último dia 5, é de 5,33 metros.

Na manhã desta segunda-feira, o nível do Guaíba ultrapassou a marca histórica da enchente de 1941 pela segunda vez desde o início das enchentes, segundo a medição da Agência Nacional de Águas (ANA), e a tendência é de continuar subindo.

Às 7h, o lago registrava 4,77 metros, e às 13h15 já estava em 4,94 metros, um aumento de 30 centímetros em apenas 12 horas. A média histórica da enchente de 1941 é de 4,75 metros, superada pela primeira vez no último dia 3.

