Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro está na mira do MPF

A Prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro (a 620 quilômetros de Manaus) está na mira do Ministério Público Federal (MPF). O motivo são possíveis irregularidades em processo licitatório em pregão presencial.

Os fatos aconteceram em 2017, durante a gestão do prefeito Araildo Mendes do Nascimento, o “Careca”. Ele também é investigado pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) e teve as contas bloqueadas pela Justiça Estadual por suspeita de irregularidades em processo licitatório.

Na ocasião, Araildo teria escolhido a empresa de um amigo para prestar serviços na administração pública. Ele também já foi alvo de processo de cassação por parte da Câmara Municipal de Santa Isabel do Rio Negro, mas o processo foi arquivado.