Prefeitura de Urucurituba vai pagar R$ 50 mil para cantor evangélico

A realização de um festival evangélico vai custar caro aos cofres de Urucurituba (a 212 quilômetros de Manaus). O prefeito José Claudenor Pontes, o “Sabugo” vai pagar R$ 50 mil para custear um show do cantor Leonardo Gonçalves.

A apresentação vai acontecer em evento gospel do município. Não houve licitação para a realização do momento religioso, denominado Festival da Palavre e Música Cristã. Não há informações sobre data do evento.

O contrato do cantor foi firmado entre a Prefeitura de Urucurituba e a empresa Oficina Música Ltda, localizada em Feira de Santana, na Bahia.