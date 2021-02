Prefeitura distribui alimentos para familiares de pacientes internados

Com o número cada vez maior de pessoas internadas nos hospitais por conta do novo coronavírus, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), tem procurado amenizar o sofrimento dos familiares desses pacientes. O órgão está levando refeições e água na porta das unidades que atendem pessoas com Covid-19.

Diariamente, são servidas mil refeições (almoço) e água na área externa do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, HPS João Lúcio e HPS Platão Araújo, ambos na zona Leste. A prioridade é para familiares de pacientes internados e pessoas em situação de rua.

Além dos hospitais, os cinco postos fixos de vacinação, na modalidade drive thru, instalados nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste, recebem lanches, quentinhas e água, destinados aos servidores que estão atuando nesses espaços. Lanches e água também estão sendo distribuídos aos servidores de 15 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) preferenciais, para os casos suspeitos da Covid-19.