Prefeitura divulga lista de selecionados em curso de Agente de Portaria de Manaus

A Prefeitura de Manaus divulgou nesta sexta-feira, 3/5, a lista completa de selecionados para participar do curso de Agente de Portaria (AGP). Promovido pelo Instituto Solimões, a atividade tem como objetivo aprimorar competências essenciais para a área, incluindo protocolos de segurança, controle de acesso, utilização de equipamentos de proteção, habilidades de comunicação e estratégias para resolver conflitos.





“Participar de cursos como o de Agente de Portaria não apenas prepara os cidadãos para o mercado de trabalho, mas também enriquece a comunidade ao proporcionar competências fundamentais, ao mesmo tempo em que eleva os padrões de segurança por meio do treinamento de profissionais qualificados”, destacou o secretário da Semtepi, Wagno Oliveira.

O curso acontece no período de 6 a 10 de maio, das 9h às 12h, no auditório da Central do Empreendedor, nas dependências do shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.