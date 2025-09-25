Prefeitura divulga lista de selecionados para o curso “Academia de Emprego”

Prefeitura de Manaus divulgou nesta quinta-feira, 25/9, a lista completa com os nomes dos selecionados que irão participar do curso “Academia de Emprego – Descubra como se destacar no mundo profissional”. As aulas acontecerão nos dias 29 e 30 setembro, das 9h às 12h, Central do Empreendedor, dentro do shopping Phelippe Daou, localizado na avenida Camapuã, nº 2.939 – Cidade de Deus, zona Norte da capital.

O curso é realizado em parceria com a empresa Movimenta Treinamentos e Consultoria e vai abordar temáticas de cunho trabalhista, comportamental e empresarial, com foco no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos participantes que desejam se inserir ou reinserir no mercado de trabalho.





“Estou feliz em saber que as inscrições ultrapassaram a quantidade de vagas que ofertamos, isso mostra que Manaus tem se tornado uma capital repleta de pessoas com sede de conhecimento e de busca por se destacar no mercado de trabalho. Parabéns aos selecionados do curso, aproveitem essa chance”, apontou o titular da Semtepi, Alonso Oliveira.

Os 35 selecionados devem comparecer ao local do curso com documento oficial com foto. Caso haja ausência no dia do treinamento, os inscritos poderão ser substituídos por candidatos da lista de espera, conforme informado no edital.

Além disso, os candidatos precisam ficar atentos quanto às diretrizes de vestimenta, que proíbem o uso de bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante as aulas.