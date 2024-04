Prefeitura e IMMU desmentem fake news sobre radares em Manaus

A Prefeitura de Manaus, em conjunto com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vem a público desmentir uma série de informações falsas que têm circulado nas redes sociais. Trata-se de uma lista de pontos de radares eletrônicos datada de 2014, que não é mais válida para o ano atual de 2024. Essa lista está sendo compartilhada erroneamente em grupos de aplicativos de mensagens e redes sociais, e já foi categorizada como fake news.





Ao mesmo tempo, a Prefeitura de Manaus, por meio do IMMU, informa que está finalizando um estudo técnico voltado para aprimorar a segurança viária na capital. Esse estudo é baseado em estatísticas de acidentes com vítimas, visando à instalação de novos equipamentos de Gestão de Velocidade em pontos estratégicos. O primeiro desses pontos será na avenida Coronel Teixeira, localizada na zona Oeste da cidade.

A instalação desses dispositivos será realizada de acordo com os resultados do estudo e será previamente divulgada nos meios de comunicação e redes sociais oficiais. Além disso, os locais serão devidamente sinalizados, respeitando o Código de Trânsito Brasileiro, com placas indicativas de velocidade e informativos sobre fiscalização.

A Prefeitura de Manaus solicita aos cidadãos que desconsiderem a lista desatualizada e busquem informações nos canais oficiais para quaisquer atualizações sobre o sistema de fiscalização eletrônica na cidade. Reiteramos nosso compromisso com a segurança no trânsito e com a transparência na comunicação com a população.