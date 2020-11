Prefeitura entrega cestas básicas a indígenas de comunidade ribeirinha

A campanha “Abraço Solidário na Pandemia”, da Prefeitura de Manaus, beneficiou nesta terça-feira, 17/11, a comunidade indígena Aldeia Wirawusu do Abelha, localizada na margem esquerda do Tarumã-Mirim, com a entrega de 30 cestas básicas.

A ação integra as ações da campanha, coordenada pelo Fundo Manaus Solidária, em parceria com o governo francês, que já contemplou mais de 8 mil famílias em situação de vulnerabilidade.

Distante 6 quilômetros da capital, a comunidade indígena é formada por famílias de 12 etnias diferentes. Genys Cavalcante, cacique da comunidade e de etnia baré, informou que a pesca é a principal fonte de renda dos moradores e que, por conta da pandemia, a economia local foi diretamente afetada.

Elvira Sampaio, de etnia tariana, foi uma das beneficiadas com a entrega. Segundo ela, a maior parte das famílias da comunidade não possue um trabalho fixo e depende da pesca para se alimentar, fato que agravou a situação de vulnerabilidade em decorrência da pandemia.

Swelen Souza, assistente social do Fundo Manaus Solidária, explicou que a campanha, realizada em parceria com o governo da França, possibilita que os grupos mais afetados pela pandemia possam ser auxiliados com a entrega dos kits, que são compostos por alimentos e itens de limpeza.

“Dando continuidade à entrega de cestas da campanha estamos na comunidade indígena Wirarusu com a intenção de amenizar a situação de vulnerabilidade, que afetou as famílias que aqui habitam, devido ao período de seca e de pandemia. Nosso objetivo é seguir oferecendo assistência às comunidades, que necessitam de apoio”, comentou.