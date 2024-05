Prefeitura estabelece horários e regras para funcionamento do mirante Lúcia Almeida

O mirante Lúcia Almeida, um dos mais recentes atrativos inaugurados pela Prefeitura de Manaus como parte do projeto “Nosso Centro”, ganha novas diretrizes para seu funcionamento, visando ordenar e oferecer um ambiente agradável para os visitantes.





A partir da Portaria 080/2024, emitida pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), ficou estabelecido que o mirante terá horário único de funcionamento, das 7h à meia-noite, de segunda-feira a domingo. Essa medida visa garantir a gestão adequada do espaço público, promovendo a segurança e o conforto dos frequentadores.

Com oito operações comerciais em funcionamento, os permissionários poderão encerrar suas atividades internas até 1h30. Além disso, qualquer manutenção necessária durante a madrugada deverá ser comunicada previamente à administração do mirante.

Considerando a popularidade do local e as diversas manifestações culturais e artísticas realizadas ali, o decreto estabelece que apenas música ao vivo no formato acústico, voz e violão, será permitida, mediante autorização prévia da administração. O volume do som, tanto das apresentações ao vivo quanto das músicas gravadas, deve ser mantido em um nível que não perturbe o espaço usado pelos demais empreendimentos.

O mirante Lúcia Almeida, com seus quatro andares e mais de 5 mil metros de área construída, é um ponto de referência no centro histórico de Manaus. Inaugurado junto ao largo de São Vicente no dia 4 de abril, o espaço oferece diversas opções comerciais, desde café da manhã até lanches, restaurantes, sorveteria e drinks.

O projeto arquitetônico, elaborado pelo Implurb, reflete um investimento significativo da Prefeitura de Manaus, com mais de R$ 60 milhões destinados à reabilitação de espaços públicos como o mirante Lúcia Almeida e o casarão Thiago de Mello, além do píer turístico.

O largo de São Vicente, com mais de 3,5 mil metros quadrados, oferece uma área acessível, com piso adequado e calçadas em pedra São Thomé. Destaque também para o espaço exclusivo para animais de estimação, o playpet, proporcionando momentos de lazer para os pets e seus tutores.

Essas iniciativas demonstram o compromisso da prefeitura não apenas com a revitalização urbana, mas também com a promoção da cultura, do empreendedorismo e do turismo na cidade de Manaus.