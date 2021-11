Prefeitura faz limpeza em igarapé do São José dos Campos

Os resíduos acumulados no igarapé do São José dos Campos, que corta o bairro São José, na zona Leste, foram retirados nesta terça-feira, 9/11, pela Prefeitura de Manaus, por meio de equipes especializadas da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). No local, foram feitos serviços como capinação no entorno, além de limpeza e retirada de vegetação aquática da superfície da água.

Cerca de 35 trabalhadores estão envolvidos na retirada do lixo e mato, que estavam obstruindo o canal do igarapé. No total, cem servidores estão trabalhando em ações de limpeza de outros igarapés nesta semana, como o igarapé do Aleixo, a orla da Panair da Manaus Moderna e o porto de Manaus.

“Só neste igarapé foram encontrados vaso sanitário, colchão, sofá e outros grandes objetos, que podem ser retirados por meio do serviço de Coleta Agendada, evitando que os lixos de grande porte sejam eliminados de forma incorreta”, salientou o subsecretário municipal Operacional de Limpeza Urbana, José Rebouças.

Segundo Rebouças, diariamente, mais de 27 toneladas de lixos são retiradas das águas e grande parte deste material – como garrafas PETs, descartáveis e resíduos domésticos – poderiam ser reciclados. “Somente neste ano, mais de 5 mil toneladas de lixos já foram retiradas, e com a chegada das cheias dos rios, esse lixo aumenta e fica preso nas cabeceiras de pontes e encostas. Para a realização da limpeza desses pontos utilizamos maquinários, redes de coletas, balsas, empurradores, além de botes e servidores, que recolhem de forma manual em áreas de difícil acesso”, ressaltou.

Coleta agendada

O serviço de Coleta Agendada, com agendamento gratuito feito via aplicativo de mensagens, recolhe objetos como sofás, camas e geladeiras descartados pela população.

Para quem deseja utilizar o serviço, basta entrar em contato com a Semulsp, por meio do WhatsApp (92) 98415-9563 ou 98459-5618, nos horários de 8h às 16h, e informar quais os objetos desejam recolher. Em seguida é feito o agendamento da ida da equipe até o endereço solicitado, para recolher os resíduos.