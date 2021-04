Prefeitura fecha parceria com shopping para realizar atividades econômicas

Com a reabertura gradual do comércio, a Prefeitura de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), fechou parceria com o Shopping São José, zona Leste, na manhã desta quinta-feira, 29/4, para a realização de atividades econômicas e de qualificação profissional, promovidas pelo órgão, na estrutura do centro comercial.

A iniciativa visa oportunizar ao público que frequenta o local, além de lojistas, uma ampla programação de cursos, feiras, workshops e exposições. As ações serão pautadas nas atuais necessidades deste novo momento da economia e serão totalmente gratuitas, conforme determinação do prefeito de Manaus, David Almeida.

A responsável pelo setor de Marketing do Shopping São José, Taisa Neves, falou da importância de levar os serviços da Semtepi para dentro do centro comercial.

Segundo Nicolle Loureiro, chefe de Divisão de Empreendedorismo da Semtepi, o momento é de aliar criatividade e conhecimento. “Em períodos desafiadores como o que estamos vivendo atualmente, torna-se ainda mais importante buscar iniciativas de apoio e desenvolvimento para os negócios”, afirma.

A programação está em desenvolvimento e será disponibilizada em breve no site e redes sociais da Semtepi.