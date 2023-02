Prefeitura garante vacinação contra a Covid-19 no Sábado de Carnaval em Manaus

A população manauara poderá aproveitar o Sábado de Carnaval, 18/2, para atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19, em nove unidades de saúde da Prefeitura de Manaus, que funcionarão das 8h às 12h. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ressalta que todos os públicos estão sendo atendidos pela rede, com vacinas disponíveis para bebês a partir de 6 meses de idade, crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A subsecretária de Gestão da Saúde, em exercício, enfermeira Aldeniza Araújo, destaca a importância de manter a vacinação atualizada neste período carnavalesco, já que muitas pessoas ficam expostas ao vírus durante as festividades, e também por conta do aumento de síndromes gripais nesta época do ano, em decorrência das chuvas.

“As pessoas que estão com o cartão de vacina completo estão protegidas contra as formas graves da Covid-19, e poderão aproveitar esta época do ano com mais tranquilidade. Pedimos que a nossa população não deixe de tomar as doses de reforço, visto que elas são recomendadas para restabelecer os níveis de anticorpos contra o vírus, que diminuem com o passar do tempo”, diz.

A subsecretária lembra que, na última quarta-feira, 15/2, a Semsa deu início à aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19, desenvolvida para proteger os usuários contra a cepa original do vírus e contra as variantes ômicron. “Idosos de 60 anos ou mais, puérperas, grávidas e imunossuprimidos já podem receber essa vacina, desde que tenham completado quatro meses do recebimento da 2ª dose ou de alguma dose de reforço”, observa.

Aldeniza explica que outros grupos também estão sendo beneficiados com a Pfizer bivalente, da tampa de cor cinza, como indígenas aldeados e quilombolas, mas a imunização para esses públicos é levada em ações programadas. A população em geral, a partir de 6 meses de idade, continua recebendo a vacina monovalente, seja para 1ª, 2ª, 3ª, 4ª ou 5ª dose.

“É importante reforçar que todas as vacinas contra a Covid-19 ofertadas, por meio do Programa Nacional de Imunizações, passaram por rigorosos estudos científicos, e têm sua eficácia e segurança comprovadas. Estamos com índices de internações e mortes por Covid muito baixos por conta da vacinação, e seguimos avançando para que nenhuma vida mais seja perdida para essa doença”, declara a subsecretária.

Ao buscar o ponto de vacinação, os usuários devem apresentar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento (no caso de crianças), CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina. Mais detalhes sobre a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 podem ser obtidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

Veja os pontos de vacinação contra a Covid-19 no Sábado de Carnaval:

Zona Norte

– Clínica da família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

– USF Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova 1;

– USF Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina;

Zona Sul

– USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores;

Zona Leste

– USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi;

– USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

– USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves;

Zona Oeste

– USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória;

– USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1.