Prefeitura intensifica vistorias nas garagens de ônibus para combater Covid-19

Para prevenir a contaminação do novo coronavírus no transporte coletivo, a Prefeitura de Manaus por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) realizou vistorias em garagens de empresas de ônibus da capital para fiscalizar as sanitizações dos veículos.

Vistoriadores e fiscais de transporte estiveram na empresa São Pedro, no bairro Redenção, e na garagem da viação Vegas, no bairro Tarumã, ambas na zona Centro-Oeste, no final de semana.

O diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, disse que a fiscalização está sendo intensificada nas garagens. “Foi verificado que as empresas visitadas continuam fazendo a sanitização dos veículos, para que a população esteja protegida ao máximo, como nos orienta o prefeito David Almeida. Tivemos ainda a informação de que a São Pedro está implantando o selo ‘Despoluir’, voltado às ações contra a poluição do meio ambiente também”, ressaltou.

Ainda de acordo com Edinaldo, os vistoriadores e fiscais acompanham a rotina da sanitização. “Eles verificam a chegada dos ônibus, processo de abastecimento, lavagem, higienização e a sanitização. Dentro das empresas há um processo que finaliza com a aplicação de produtos para prevenir, não apenas o coronavírus, como também a todo e qualquer vírus ou mal que possa assolar nossa população”, destacou.

As vistorias continuam nos próximos dias e serão estendidas às demais empresas de ônibus.