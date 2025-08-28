Prefeitura lança Plano Municipal de Redução de Riscos em parceria com UFAM e SGB

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil (Sepdec), integrante da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), esteve presente nesta quarta-feira, 27/8, no auditório do Serviço Geológico do Brasil (SGB), na apresentação do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), elaborado em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM), sob coordenação do professor Rogério Ribeiro, diretor do Departamento de Geografia.

O plano tem como objetivo mitigar riscos, fortalecer a resposta a desastres e orientar a recuperação de áreas afetadas, servindo como referência estratégica para a gestão municipal. Entre as ações previstas está o levantamento de famílias que necessitam ser realocadas para locais seguros.





Durante o evento, o SGB apresentou a cartografia e o mapeamento atualizado das áreas de risco da capital, que apontam uma redução no número de setores classificados como de risco, mas também um aumento da área total abrangida, o que exige monitoramento permanente e atualização anual do diagnóstico.



Para o secretário-executivo da Defesa Civil municipal, tenente-coronel Lima Júnior, o plano representa um marco na prevenção de desastres em Manaus.

“Estamos dando um passo histórico para proteger vidas e reduzir vulnerabilidades. O Plano Municipal de Redução de Riscos é fruto do compromisso do prefeito David Almeida com a segurança da nossa população e coloca Manaus em um novo patamar de planejamento e prevenção”, afirmou.

O engenheiro civil da Defesa Civil municipal, Renato Martins, destacou a importância do estudo técnico para subsidiar políticas públicas.

Com o Plano Municipal de Redução de Riscos, Manaus passa a contar com uma ferramenta estratégica que integra ciência, planejamento e gestão pública, consolidando uma política de prevenção mais moderna e eficaz.