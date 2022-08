Prefeitura leva orientação sobre trânsito para alunos de escola da zona Leste

Orientações sobre obediência às leis de trânsito, noções de sinalização, além de comportamento seguro nas vias, foram algumas das lições que a Prefeitura de Manaus, apresentou, nesta sexta-feira, 26/8, aos alunos do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) Arthur Virgílio Filho, no bairro São José Operário, zona Leste. O IMMU fez parte do projeto da Secretaria Municipal de Educação (Semed) “Oca vai à escola”, que levou diversas ações ao Cime, incluindo a educação de trânsito.

Os alunos participaram das atividades oferecidas pelo setor de Educação de Trânsito do IMMU, que envolveram troca de informação sobre o respeito à faixa de pedestre e informações sobre as luzes dos semáforos. Os alunos ainda foram orientados sobre a mensagem do ‘‘sinal da vida”, gesto do pedestre que deve anteceder a travessia, e que foi reforçado pelos educadores.

Para a chefe da Divisão de Educação no Trânsito do IMMU, Hanara Souza, o órgão cumpre sua missão de levar mensagens de trânsito seguro e sensibilizar a população para a importância de dialogar sobre o tema e rever cada atitude que podemos ter para salvar vidas.

“Este é mais um compromisso da gestão do prefeito David Almeida: dar apoio a todas as atividades relacionadas à mobilidade urbana. Frisamos que informar as crianças sobre as regras de trânsito é de suma importância para melhorar a vida em sociedade”, ressaltou.

A Divisão de Educação do IMMU atende solicitações nas comunidades, empresas públicas e privadas e escolas para ministrar palestras e oferecer serviços de educação de trânsito. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 98855-1488 ou, ainda, pelo e-mail [email protected]