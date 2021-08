Prefeitura libera mais uma parcela do auxílio ‘Operação Cheia’

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), informa que já está creditado, nesta segunda-feira, 2/8, o valor de R$ 200, referente à segunda parcela do auxílio “Operação Cheia”, para quem recebeu o primeiro e o segundo lotes.

O vice-presidente do FMS, Emerson Castro, reafirma que o auxílio faz parte do compromisso da Prefeitura de Manaus com a população que foi atingida pela enchente.

“Como determinação do prefeito David Almeida, estamos garantindo aos manauaras, que foram afetados pela enchente e que são beneficiários do auxílio, a segurança alimentar, de direito do cidadão”, explicou.

Para conferir a lista com os nomes dos beneficiários, basta acessar o http://www.manaussolidaria.manaus.am.gov.br. Se houver dúvidas, procurar o Fundo Manaus Solidária pelos contatos, (92) 98842-3017 ou pelo e-mail [email protected]

Auxílio Operação Cheia

O cartão Auxílio Operação Cheia 2021 ajuda as famílias beneficiadas na aquisição de remédios, alimentos e produtos de higiene pessoal. A renda também é um complemento do auxílio aluguel, no valor de R$ 300, pago pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).