Prefeitura mobiliza 400 trabalhadores para reordenar Centro de Manaus

A Prefeitura de Manaus iniciou na quinta-feira, 23 de maio, uma ampla ação de reordenamento na área comercial e histórica do Centro de Manaus, contando com a participação de mais de 400 trabalhadores de diversas secretarias e institutos municipais. A iniciativa, coordenada pela prefeitura, busca revitalizar o centro da cidade, beneficiando lojistas e vendedores ambulantes, importantes geradores de emprego e renda.





A ação começou às 5h, com o envolvimento das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Limpeza Urbana (Semulsp), Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), além dos institutos de Planejamento Urbano (Implurb) e Mobilidade Urbana (IMMU). Segundo Renato Junior, secretário de Obras, a operação visa proteger todos os trabalhadores do Centro, incluindo lojistas, vendedores ambulantes, feirantes e atacadistas.

“Queremos estabelecer um tom de normalidade no Centro, proporcionando melhorias de infraestrutura, limpeza, cadastramento e orientação,” afirmou.

Nos dias 23 e 24 de maio, as equipes realocaram vendedores ambulantes para pontos estratégicos, desobstruíram calçadas, iniciaram asfaltamento e manutenção das ruas mais críticas, limparam bueiros e arredores das feiras, e avaliaram a iluminação pública. Jane Costa, vendedora realocada pela prefeitura, expressou gratidão pela nova organização que trouxe mais segurança e conforto para seus clientes.

A Seminf se comprometeu com a reconstrução de calçadas e sarjetas na Manaus Moderna, manutenção de sistemas de drenagem, recuperação de várias ruas, e correção de pontos sem iluminação, mobilizando 30 servidores.

Simultaneamente, a Semulsp, com 200 trabalhadores, intensificou a varrição de ruas e calçadas, remoção de lixo, e limpeza das áreas de feira, com o apoio de carros-pipas e balsas.

O Implurb, com 20 servidores, garantiu a desobstrução de logradouros públicos, priorizando abordagens educativas e orientações aos lojistas e vendedores ambulantes. A chefe de Divisão de Controle do Implurb, Maria Fróz, ressaltou a importância de assegurar o direito de ir e vir, especialmente para Pessoas com Deficiência (PcDs).

A Semasc iniciou suas atividades no dia 24, com 20 servidores focados na identificação e encaminhamento de pessoas em situação de rua para serviços de acolhimento. Já a Semacc, com um efetivo inicial de 140 servidores, cuidou da logística, orientação e cadastro de vendedores ambulantes, além da realocação de boxes e auxílio aos lojistas. Posteriormente, a Semacc manterá 70 fiscais para continuar o ordenamento e limpeza das feiras e da zona central.

Roberto Bezerra, diretor de Mercados e Feiras da Semacc, destacou que esta é a quinta edição da operação “Nosso Centro,” iniciada em 2021. A ação visa orientar vendedores irregulares na orla da Manaus Moderna, abrangendo a feira da Banana e o mercado municipal Adolpho Lisboa, com o objetivo de alcançar até 100% de ordenamento da área.

A Semseg, com o suporte da Guarda Municipal e 40 homens e 10 viaturas, apoiará a Polícia Militar no monitoramento contra o vandalismo, contribuindo para um ambiente mais seguro para os comerciantes locais.