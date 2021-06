Prefeitura monitora concessionárias para evitar descontinuidade de serviços essenciais

A Prefeitura de Manaus, via Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), informa que, por determinação do prefeito David Almeida, ampliou o monitoramento junto às concessionárias de serviços essenciais regulados, de forma a garantir que a população que precisou ficar em casa nesta segunda-feira, 7/6, tenha mantida a oferta de abastecimento de água, esgotamento sanitário, iluminação pública e zona azul, durante o período de insegurança por qual passa a capital, após os episódios em que bens públicos foram alvo de destruição por uma facção criminosa.

Engenheiros da Diretoria Técnica de Saneamento, Obras e Concessões da Ageman estão em regime de teletrabalho e monitorando, em tempo real, o funcionamento dos complexos de abastecimento de água, junto à concessionária Águas de Manaus como forma de assegurar a continuidade do serviço, mesmo com o aumento da demanda, visto que muitos usuários e suas famílias estão em casa, como medida de segurança.

Equipes da Diretoria de Gestão Energética e Iluminação Pública da Ageman, também estão acompanhando as ações do Centro de Controle Operacional da ManausLuz, para garantir a manutenção de todos os serviços referentes à iluminação pública da cidade.

A Ageman informa que os usuários poderão registrar suas demandas relacionadas aos serviços de iluminação pública, abastecimento de água, esgotamento sanitário e Zona Azul pelo e-mail [email protected], [email protected], WhatsApp 98842-5821 ou pelo site www.ageman.manaus.am.gov.br/ouvidoria

A Ouvidoria da Ageman reforça que, para efetivar o atendimento, os usuários devem apresentar a solicitação prévia registrada junto às concessionárias, com a apresentação do protocolo aberto e o fornecimento de um número de contato com o usuário.