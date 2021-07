Prefeitura publica resultado dos recursos e homologação final do PSS da Semed

A Prefeitura de Manaus publicou, nesta quinta-feira, 29/7, na edição nº 5.151 do Diário Oficial do Município (DOM), o resultado dos recursos do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de 85 vagas de professores substitutos nas disciplinas de matemática e ciências da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e a homologação final com a lista dos aprovados no certame.

De acordo com o presidente da Comissão do PSS, Thiago Correia, a Semed segue a determinação do prefeito de Manaus, David Almeida. Conforme o Edital nº 001/2021, serão convocados, nas próximas semanas, 55 professores de matemática e 30 de ciências.

“A Secretaria de Educação busca diariamente cumprir sua missão, que é de garantir a educação básica de qualidade, assegurando o acesso à inclusão, à permanência e formação dos estudantes. Diante disso, o prefeito David Almeida e o secretário Pauderney Avelino autorizaram a realização do PSS, visando suprir a necessidade do profissional na unidade escolar”, disse.

No total, foram classificados 1.431 professores: 735 de ciências e 696 de matemática. Com o preenchimento das 85 vagas, os classificados podem compor o cadastro reserva, pois o certame tem validade de um ano e pode ser prorrogado por mais um ano. A realização do processo seletivo foi iniciado após a convocação de todos os aprovados no concurso de 2018, nas áreas de matemática e ciências.