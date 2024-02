Prefeitura quebra recorde de atendimentos durante o ‘Manaus Mais Cidadã’ na zona Norte

A Prefeitura de Manaus quebrou recordes e estendeu sua mão amiga para mais de 30 mil pessoas na zona Norte durante o evento “Manaus Mais Cidadã”. Num esforço para se aproximar da população e tornar os serviços públicos mais acessíveis, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) organizou esta segunda edição do mutirão em 2024, concentrando-se no conjunto habitacional Viver Melhor.





Em uma atmosfera de colaboração entre diferentes esferas do poder público, bem como parceiros da sociedade civil, mais de 120 serviços foram disponibilizados gratuitamente na escola municipal Benjamin Matias Fernandes e no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Professor Caio Carlos Frota Medeiros. O evento não só superou o antigo recorde de 26 mil atendimentos, estabelecido em 2023 no bairro Armando Mendes, como também reforçou o compromisso da administração em atender às necessidades da comunidade.

“O ‘Manaus Mais Cidadã’ é uma realização que reflete a visão do prefeito David Almeida em descentralizar os serviços municipais e atender às demandas daqueles que mais precisam”, enfatizou o vice-prefeito Marcos Rotta, ressaltando a importância de cuidar das pessoas e de garantir que todos tenham acesso aos serviços essenciais.

O secretário Eduardo Lucas da Semasc enfatizou a escolha de um “dia alternativo” para realizar o evento, reconhecendo as dificuldades de locomoção e as diferentes demandas das comunidades. Esse planejamento cuidadoso permitiu que mais de 10 mil moradores da zona Norte aproveitassem os serviços oferecidos, desde a inserção no Cadastro Único até atendimentos médicos e orientações jurídicas.

Entre os participantes, Anne Silva, estudante de direito, destacou a importância da iniciativa, especialmente para comunidades como o Viver Melhor, que enfrentam desafios de acesso aos serviços. Já a dona de casa Adrielly Lacerda elogiou a variedade de serviços e a conveniência de ter tudo disponível perto de casa.

Além dos serviços municipais, o evento contou com a colaboração de diversas instituições e órgãos, demonstrando um esforço conjunto para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de Manaus. O “Manaus Mais Cidadã” não é apenas um mutirão de serviços, mas também um símbolo do compromisso coletivo em construir uma comunidade mais forte e inclusiva.