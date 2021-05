Prefeitura realiza abertura do ‘Maio Amarelo’ com projeto sobre educação no Trânsito

A Prefeitura de Manaus fará a abertura da programação municipal do movimento “Maio Amarelo 2021”, sobre educação no trânsito, com o tema “Respeito e Responsabilidade: Pratique no Trânsito”. O lançamento acontece nesta segunda-feira, 3/5, às 9h, na rotatória do Produtor, avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

As ações do movimento, coordenadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), serão realizadas durante todo o mês de maio, com ênfase no trabalho realizado nas ruas com abordagens de orientação realizadas pelos agentes de trânsito, além de palestras voltadas aos condutores do transporte público e do alternativo. As atividades também serão direcionadas a motociclistas, ciclistas, pedestres e motoristas.

Além da abertura do movimento, a prefeitura também fará o lançamento do projeto “Mobilidade com Responsabilidade”, que tem o objetivo de preparar condutores de veículos com a atualização dos conhecimentos em legislação do trânsito, além de sensibilizá-los quanto à necessidade do comportamento defensivo e atos que proporcionam harmonia e segurança no trânsito da cidade.