Prefeitura realiza mudanças em linhas de ônibus a partir desta quarta-feira, 23/7

A Prefeitura de Manaus, informa que novas alterações no sistema de transporte coletivo urbano entram em vigor a partir desta quarta-feira, 23/7. As mudanças têm como objetivo melhorar o atendimento aos usuários e otimizar os deslocamentos nas zonas Leste e Norte da capital.





A linha 017 passará a atender o Terminal Jorge Teixeira (T4), com saídas da comunidade Uberê, no ramal da Rainha, zona Leste de Manaus. A medida amplia a integração com a rede de transporte coletivo e facilita o acesso dos moradores daquela região ao T4, além de proporcionar mais opções de linhas para os usuários.

A linha 055 deixará de atender o conjunto Viver Melhor IV. A operação seguirá normalmente até a avenida Torquato Tapajós, realizando o retorno no trevo da mesma avenida e mantendo o trajeto pelas vias já previstas. O conjunto Viver Melhor IV continuará sendo atendido pela linha 023.

Quanto à linha 330, aos finais de semana, voltará a atender o Centro de Manaus.

Já a linha 430, também aos finais de semana, voltará a atender a praça da Saudade, atendendo à demanda de usuários que utilizam a linha para acesso à região central da cidade.

Essas mudanças reforçam o compromisso da Prefeitura de Manaus com a melhoria contínua do transporte público, garantindo mais eficiência, acessibilidade e conforto para a população.