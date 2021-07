Prefeitura recebe produtos da agricultura familiar para atender alunos da Semed

A Prefeitura de Manaus recebe, semanalmente, alimentos oriundos da agricultura familiar, produzidos por cooperativas e associações rurais da capital e do interior do Amazonas. Nesta segunda-feira, 19/7, foram entregues 33.800 toneladas de frutas, legumes, verduras e peixes. Os gêneros alimentícios fazem parte da merenda escolar e atendem todas as escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e beneficiam mais de 250 mil alunos de todas as modalidades de ensino.

No total, são 30 itens de gêneros alimentícios dos mais variados, como abacaxi, banana, abóbora, alface, banana pacovã, picadinho de tambaqui, filé de pirarucu, cheiro-verde, cará, tempero completo, entre outros. Os elementos nutricionais são provenientes da agricultura familiar da capital, bem como dos municípios de Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo e Carauari.

O diretor da subsecretaria municipal de Infraestrutura e Logística (Infralog) da Semed, Mário Jorge de Paula, destacou a importância dos produtos que vão atender os alunos da rede municipal.

“Garantir a segurança alimentar das crianças da Semed é uma das prioridades da gestão do prefeito David Almeida, por isso, semanalmente, abastecemos todas as unidades de ensino. Isso gera uma renda para 150 famílias, sendo uma logística enorme para levar uma boa alimentação para mais de 250 mil alunos da rede”, disse.

De acordo com o gerente de controle de qualidade da alimentação escolar da Semed, Helder Ehm Maia, os itens são fundamentais para um bom desenvolvimento dos alunos em fase de crescimento e também ajudam a melhorar o desempenho escolar.

“O cardápio em si tem que ser colorido, porque cada cor tem a quantidade de nutrientes necessários. Para os alunos, é importante receberem esse alimento, porque a maioria deles do ensino fundamental está naquela fase de crescimento. Nesses alimentos estão as vitaminas, proteínas e os minerais macro e micro para o desenvolvimento, pois isso ajuda na aprendizagem dos alunos”, comentou.

Distribuição

A Semed realiza o abastecimento para as escolas municipais, às terças, quartas e quintas-feiras, por 11 caminhões, com capacidade para oito toneladas, com atendimento que varia de 8 a 15 unidades de ensino por dia. O cálculo é feito de acordo com a per capita de cada produto destinado.

Os recursos para a aquisição dos gêneros alimentícios são do governo federal, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).