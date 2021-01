Prefeitura recupera trecho de drenagem de águas pluviais no conjunto Eldorado

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou nesta sexta-feira, 22/1, os trabalhos de recuperação de trechos do sistema de drenagem de águas pluviais no conjunto Eldorado, zona Centro-Sul, que foram danificadas após a instalação de tubulações pelas empresas Águas de Manaus e Cigás, comprometendo a circulação de pedestres e veículos nas proximidades.

A estimativa é a de que os trabalhos sejam finalizados até o meio-dia deste sábado, 23. Os motoristas que passarem pelo local devem redobrar a atenção para evitar acidentes.

A rede de drenagem da prefeitura foi danificada em três pontos da rua Dr. Amadeu Furtado, antiga rua Uruguai, logo após a instalação de tubulações pela concessionária de água da cidade. Situação semelhante foi constatada na rua Caranguejo, na praça homônima, também no conjunto Eldorado. No local, a erosão foi provocada após a instalação de tubulação de gás pela empresa Cigás. A drenagem obstruída provocou erosão, fazendo com que o asfalto cedesse, formando grandes buracos, que levam riscos a motoristas e pedestres.

Equipes da Seminf fazem a limpeza e a retirada do lixo, que estava preso na tubulação. Serviços de aterro também são feitos. A secretaria utiliza retroescavadeiras e trabalha com 15 homens, para a recuperação da área. A meta da Prefeitura de Manaus é que as obras que envolvam tubulações de gás e água sejam feitas em conjunto entre Seminf e as empresas Águas de Manaus e Cigás, para evitar novas erosões nas ruas de Manaus.

Em inspeção aos trabalhos, o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, criticou a falta de zelo das empresas na execução de seus trabalhos, além da falta de identificação das concessionárias nos locais. “A população não pode ser prejudicada por esse mau serviço e essas empresas precisam ser responsabilizadas e arcar com as despesas que estão gerando ao município”, pontuou.

Diariamente, as equipes da Seminf realizam monitoramento, para identificar locais que necessitam de reparos em todas as zonas da cidade.