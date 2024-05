Manaus reduz em 60% os assaltos a ônibus com os investimentos da prefeitura em segurança

Sob a gestão do prefeito David Almeida, Manaus registrou queda significativa de mais de 60% nos assaltos em ônibus na capital amazonense.





Segundo dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), os casos de assaltos diminuíram de 78 para 35 em janeiro deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado.

Durante uma entrevista ao programa Valdir Correia, na rádio Difusora, nesta segunda-feira, Almeida destacou o papel fundamental da Guarda Municipal nessa conquista. “A responsabilidade da segurança é da Polícia Militar, mas nós somos um braço auxiliar. Estamos presentes nos ônibus, nos terminais. No ano passado, tínhamos uma média de 78 assaltos por mês nos ônibus. Esse número caiu para 35. Já temos quase 80% dos ônibus com câmeras de segurança. Com todas essas ações e novos equipamentos, vamos diminuir ainda mais. A Guarda Municipal de Manaus é uma das mais preparadas do Brasil”, afirmou o prefeito.

A reestruturação da Guarda Municipal começou após uma série de ataques a espaços públicos durante a pandemia, em junho de 2021. “Durante os ataques, nossos guardas não puderam agir porque não eram armados. Isso mudou.

Realizamos um concurso público, alteramos a lei na Câmara Municipal, equipamos e treinamos a Guarda, e adquirimos armamentos. Tínhamos apenas duas viaturas com mais de 15 anos. Nos próximos dias, teremos 34 novas viaturas”, explicou

Modernização do Centro Histórico de Manaus

Além dos avanços na segurança, o prefeito David Almeida abordou o processo de modernização do centro histórico de Manaus, parte do programa “Nosso Centro”. “Inauguramos o mirante Lúcia Almeida, voltado para o rio Negro, com uma concepção turística inovadora. No dia 9 de junho, entregaremos o píer turístico Manaus 355, destinado à operação turística da cidade. A última vez que um porto foi inaugurado na cidade foi há mais de 120 anos pelos ingleses”, destacou Almeida.

Lançado em dezembro de 2023, o plano de ação para o centro histórico inclui uma matriz de responsabilidades para dez secretarias e institutos municipais. Entre as mais de 20 ações planejadas estão a construção de 250 moradias próximas à ilha de São Vicente e a instalação de três secretarias municipais no Centro. A iniciativa visa resgatar a importância histórica e econômica da região, promovendo soluções urbanísticas, fomento a negócios e melhorias de infraestrutura.

Com essas ações, a Prefeitura de Manaus demonstra um compromisso sólido com a segurança e a revitalização urbana, trazendo benefícios significativos para a população e fortalecendo a infraestrutura da capital amazonense.