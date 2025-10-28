Prefeitura Sest/Senat unem forças para qualificar motoristas do transporte complementar

Prefeitura de Manaus deu mais um passo na implantação do programa de qualificação dos motoristas do transporte complementar, com a realização de uma reunião nesta segunda-feira, 27/10, nas dependências do Sest/Senat, no bairro Planalto, zona Centro-Oeste. O encontro teve como objetivo alinhar as ações e definir a elaboração da grade de cursos que integrarão o programa.





Participaram da reunião o diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, a superintendente do Sistema OCB/AM, Cláudia Sampaio, o presidente da Fetranorte e conselheiro do Sest/Senat, Francisco Saldanha Bezerra Júnior, além dos presidentes das sete cooperativas que integram o sistema complementar da capital.

Durante o encontro, foi criado um grupo de trabalho responsável por definir o conteúdo programático e o cronograma das capacitações, que serão conduzidas por profissionais do IMMU, do Sest/Senat e do Sistema OCB/AM. A formação terá foco em humanização no atendimento, condução segura e relacionamento respeitoso com os passageiros.

O diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores, destacou a importância da iniciativa e da união das instituições parceiras.

“Estamos aqui para tratar sobre a capacitação dos profissionais do transporte complementar. É um programa que visa melhorar o atendimento à população, com o apoio dos profissionais do Sest/Senat e da OCB, tudo isso para garantir um serviço cada vez melhor aos usuários do transporte complementar de Manaus”, afirmou.

O presidente da Fetranorte e conselheiro do Sest/Senat, Francisco Saldanha Bezerra Júnior, elogiou a iniciativa da prefeitura e reforçou o papel das entidades parceiras.

“O Sest/Senat e a Fetranorte ficam muito satisfeitos com a iniciativa da prefeitura e do IMMU, em qualificar o transporte complementar. É fundamental que esse transporte, tão importante para o sistema, seja humanizado e qualificado. Tenho certeza de que será um sucesso para a cidade de Manaus, ainda mais sob a gestão do prefeito David Almeida. O Sest/Senat tem expertise em qualificar pessoas, e assim será. Fico muito satisfeito com essa parceria”, afirmou.

Representando as cooperativas, Venício de Araújo, presidente da Cooptran, reforçou a importância de promover mudanças de comportamento entre os condutores.

“O motorista precisa entender que dirige vidas, não apenas veículos. É fundamental que tenha mais cuidado na condução, saiba tratar com respeito os idosos e as crianças, e ofereça um atendimento mais humano e acolhedor a todos os passageiros”, ressaltou.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Manaus reafirma seu compromisso em valorizar os profissionais do transporte complementar, promovendo um serviço mais qualificado, humano e eficiente para a população, em parceria com instituições reconhecidas pela excelência na formação e capacitação no setor de transporte.