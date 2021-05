Prefeitura terá Comitê de Enfrentamento à cheia do rio Negro

Foi instituído o Comitê Especial de Enfrentamento das Cheias Fluviais do Município de Manaus, com ações integradas nas áreas da saúde, assistência social, infraestrutura, mobilidade proteção civil, meio ambiente, limpeza e planejamento. O grupo vai unificar a atuação das secretarias municipais, tendo a presidência do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, e coordenação da Casa Militar.

A criação do comitê está prevista em decreto publicado na edição nº 5.090/2021 do Diário Oficial do Município (DOM) dessa quarta-feira (5). Os trabalhos serão realizados até 31 de julho, podendo a data ser prorrogada.

Conforme o segundo alerta de cheia do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), divulgado na última sexta-feira (30), Manaus deverá ter uma cheia histórica em 2021, com a cota do rio Negro podendo ultrapassar os 30 metros. Nesta quinta-feira (6), o rio Negro registrou a marca de 29,30 metros.

Anualmente, a Prefeitura de Manaus se prepara para o evento natural, que é caracterizado pela subida do nível do rio. Conforme o decreto municipal, cada secretaria deverá escalar representantes com poder de decisão, em regime de plantão e sobreaviso, para avaliar e identificar os riscos recorrentes à cheia do rio Negro e afluentes, dentro de suas atribuições.