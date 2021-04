Prefeituras devem prestar contas de campanha de vacinação até dia 18

Termina no próximo dia 18 o prazo para as prefeituras do interior do Amazonas prestarem contas da campanha de vacinação contra a covid-19. Os prefeitos já receberam ofício do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM).

Os chefes municipais deverão responder a um questionário referente às campanhas de vacinação contra a Covid-19 executadas em cada local. O questionário é parte de um projeto para auxiliar os gestores na melhora da operacionalização da vacinação em todo o país.

De acordo com o ofício emitido pela Corte de Contas aos prefeitos, os gestores têm até o dia 18 de abril para responder dois questionários com perguntas referentes à imunização no respectivo município. Os questionários abordam temas como a logística para aplicação e recebimento da vacina; gestão dos insumos necessários; processamentos de dados cadastrais, além da comunicação e transparência no processo de vacinação.

Os pedidos de informações aos prefeitos do Amazonas fazem parte de uma iniciativa do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil (CNPTC), que irá reunir os dados a nível nacional para colaborar com a otimização dos planos de imunização. Os dados farão parte de um site específico sobre o tema.