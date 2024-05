Presidente colombiano propõe ordem de prisão para Netanyahu por ofensiva em Gaza

O presidente colombiano, Gustavo Petro, sugeriu que o Tribunal Penal Internacional emita um mandado de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, devido aos recentes ataques de Israel na Faixa de Gaza.





Petro tomou medidas concretas, como romper relações diplomáticas com Israel e interromper a compra de armas do país. Enquanto isso, Israel aguarda possíveis mandados de prisão do TPI, mas Netanyahu argumenta que isso poderia afetar a capacidade de defesa do país.

Além disso, o TPI também está considerando responsabilizar líderes do Hamas por suas ações.

Fonte: CartaCapital