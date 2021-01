Presidente da Câmara de Santa Isabel suspende aumento salarial de servidores

Em Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros de Manaus), a presidente da Câmara Municipal, Márcia Sena, suspendeu o aumento salarial dos vereadores. Como justificativa, ela apresentou a lei que proíbe aumento de subsídios em tempos de calamidade pública.

De acordo com a norma, é proibido conceder qualquer título, vantagem, aumento ou reajuste de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares.

Os vereadores receberam subsídios com base na remuneração da legislatura anterior. “Ordenar a Tesouraria da Câmara Municipal de Santa Isabel do Rio

Negro para que efetue o pagamento dos subsídios dos Vereadores com a base

na remuneração da legislatura anterior, qual seja, R$ 6.650,00 (seis mil,

seiscentos e cinquenta reais), por ser medida que se impõe”, diz publicação.