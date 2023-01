Presidente do PL ‘tenta tirar o dele da reta’ para se livrar da justiça sobre atos terroristas em Brasília

O dirigente partidário disse ser uma “vergonha” o que está acontecendo na capital federal

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que fomentou o discurso falso de que as urnas eletrônicas seriam fraudáveis, agora critica o ato golpista de terroristas criminosos apoiadores de Jair Bolsonaro, também do PL, em Brasília, neste domingo (8), para se livrar das garras da justiça.

Em nota divulgada na CNN Brasil, o dirigente partidário ‘tenta tirar o dele da reta’, dizendo ser uma “vergonha” o que está acontecendo na capital federal e que os atos não representam Bolsonaro.

Ele disse ainda que hoje é um dia “triste para o Brasil”, e que o PL apoiou manifestações pacíficas, mas não essas.

O presidente Lula, em pronunciamento de anúncio do decreto de intervenção federal disse que há vários discursos de Bolsonaro estimulando invasão dos três poderes.

TV 247, no canal Cortes 247 e assista: