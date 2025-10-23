Pressão alta: massoterapia pode auxiliar no controle da hipertensão e redução de estresse

A hipertensão arterial, também chamada de pressão alta, ocorre quando o sangue circula com força excessiva nas artérias, o que sobrecarrega o coração e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. No Brasil, 1 a cada 4 pessoas vivem com a condição, segundo o Ministério da Saúde. Embora ela possa causar preocupação à primeira vista, é possível levar uma vida com qualidade se os tratamentos forem seguidos corretamente.





Além de medicamentos (se necessários) e mudanças no estilo de vida, como dieta adequada e exercícios, terapias complementares podem potencializar o bem-estar. Alguns estudos apontam a massoterapia como uma importante aliada. Essa técnica, que utiliza diferentes tipos de massagem com fins terapêuticos, contribui para o relaxamento físico e equilíbrio emocional, ajudando a manter a pressão arterial sob controle

“Quando a gente está estressado, o corpo libera hormônios como adrenalina e cortisol, que elevam a pressão. A massagem ajuda justamente porque ativa o sistema nervoso parassimpático (promove relaxamento), diminui a frequência cardíaca e relaxa os vasos sanguíneos”, afirma o professor do curso técnico em massoterapia do Centro de Ensino Técnico (Centec), Lucas Miranda.

De acordo com ele, as técnicas mais recomendadas para esse público são as de abordagem suave, como a massagem sueca (que utiliza movimentos longos e leves para relaxar) e a reflexologia (que estimula pontos específicos dos pés e mãos ligados a órgãos). Outras aliadas são a massagem terapêutica relaxante (baseada em alongamentos e deslizamentos suaves) e a drenagem linfática leve (que favorece a circulação e reduz a retenção de líquidos).

A professora Amanda Colado, também do Centec, destaca que os benefícios estão relacionados a um conjunto de respostas do corpo humano após as sessões. “A prática reduz a liberação de cortisol e adrenalina, promove vasodilatação e libera endorfinas, o que resulta em queda da frequência cardíaca e leve redução da pressão arterial”, explica.

Cuidados Indispensáveis

Apesar dos benefícios, os especialistas alertam que a massoterapia deve ser usada apenas como complemento, e nunca como substituição ao tratamento médico. “O ideal é conversar com o médico e alinhar a inclusão da terapia ao plano de cuidados. Sessões semanais ou quinzenais, aplicadas por profissionais qualificados, podem fazer diferença no bem-estar do paciente”, orienta Miranda.

A professora Colado reforça que é crucial informar ao massoterapeuta sobre o diagnóstico de hipertensão. “Algumas técnicas são contraindicadas, principalmente em casos de crise. É essencial aferir a pressão antes de cada sessão e evitar manobras mais intensas, como o shiatsu profundo ou a massagem desportiva”, alerta.

Além da massoterapia, manter hábitos saudáveis continua sendo indispensável: alimentação equilibrada, prática de atividade física, controle do estresse e acompanhamento médico regular formam a base do tratamento. O próprio Ministério da Saúde reforça que a prevenção e o cuidado contínuo são as melhores estratégias para evitar complicações e garantir qualidade de vida.

Quando buscar a terapia

A massoterapia pode ser especialmente útil para pessoas que, além da hipertensão, apresentam sintomas como tensão muscular, dores nas costas, insônia, ansiedade ou irritabilidade frequente. Esses sinais estão frequentemente associados ao estresse crônico, um fator que agrava o quadro hipertensivo e impacta negativamente a qualidade de vida.

Em geral, pacientes que percebem elevação da pressão arterial em momentos de tensão emocional ou que têm dificuldade para relaxar ao final do dia tendem a se beneficiar das sessões. Pessoas com rotina intensa de trabalho, baixa prática de atividade física e sono irregular também encontram na massagem uma forma eficaz de desacelerar e promover o bem-estar.

A prática contribui ainda para melhorar a adesão ao tratamento convencional, já que, ao se sentirem mais dispostas e emocionalmente equilibradas, as pessoas costumam seguir com mais disciplina as orientações médicas e manter hábitos saudáveis ao longo do tempo.