Prestação de contas da prefeitura é aprovada na CMM

A prestação de contas da Prefeitura de Manaus dos exercícios de 2017 a 2019, na gestão de Arthur Neto, foi aprovada pela Câmara Municipal de Manaus (CMM). Os vereadores deliberaram em regime de urgência o Projeto de Decreto Legislativo da Mesa Diretora.

A Câmara julga as contas anuais do prefeito e determina que a aprovação ou rejeição de contas e balanços do executivo, seja matéria de competência privativa do Poder Legislativo. A análise tem que ser feita até a última sessão desta legislatura, prevista para a próxima semana.

A matéria, mesmo em regime de urgência, terá análise das prestações de contas com atenção dos parlamentares do Poder Legislativo.