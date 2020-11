Primeira parcial do TRE-AM indica mais de 140 mil votos para Amazonino

Mesmo com duas horas de atraso para a divulgação do resultado das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) publicou a primeira parcial das eleições municipais em Manaus. Conforme o órgão, Amazonino Mendes (Podemos) teve um total de 143,7 mil votos.

Em segundo lugar, de acordo com pesquisas de boca de urna, fica David Almeida (Avante), com 130 mil votos. O resultado parcial indica pouco mais de 60% das urnas apuradas na capital amazonense.

O sistema da Justiça Eleitoral para a divulgação em tempo real dos resultados das eleições passa no início da noite deste domingo (15) por um atraso na atualização das informações. O atraso na divulgação dos dados foi confirmado pelo TSE.