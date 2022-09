Primeiro finalista da Libertadores 2022 será conhecido hoje

O primeiro finalista da Copa Libertadores 2022 será conhecido nesta terça-feira (6). O Palmeiras recebe o Athletico Paranaense no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h30 e tenta reverter a vantagem de 1 a 0 do time paranaense, conquistada no jogo de ida.

De acordo com o clube paulistano, mais de 37 mil ingressos foram vendidos para a decisão até a tarde da segunda-feira (5).

O Verdão terá a volta de Gustavo Scarpa, que estava suspenso por ter sido expulso no confronto contra o Atlético Mineiro, pelas quartas de final. O volante Danilo cumprirá a punição do segundo jogo sem poder ser relacionado, também por ter recebido cartão vermelho contra o Galo.

Já o Furacão não vai poder contar com Hugo Moura, expulso na primeira partida contra o Palmeiras.

O Verdão, atual bicampeão do torneio, perdeu a invencibilidade de 20 jogos em partidas fora de casa, um recorde na competição, no confronto de ida. Líder do Brasileirão, vem de um empate com o Red Bull Bragantino.

O Athletico, atual campeão da Sul-Americana, voltou à semifinal da Libertadores após 17 anos. O time paranaense ganhou do Fluminense na última rodada da competição nacional.

O ganhador dessa semifinal enfrentará Flamengo ou Vélez Sarsfield na final, marcada para 29 de outubro, no Estádio Monumental, em Guayaquil, Equador. O time carioca ganhou o jogo de ida por 4 a 0, na Argentina. A volta será disputada nesta quarta-feira (7), também às 21h30.

Veja onde assistir ao jogo desta terça

Horário: 21h30

Local: Allianz Parque, São Paulo, Brasil

Transmissão: SBT e Conmebol TV

Fonte: CNN Brasil