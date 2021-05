Primeiro relatório da CPI da Covid deve responsabilizar governo Bolsonaro

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid deve apresentar nas próximas semanas a primeira versão do relatório que trará as principais conclusões do colegiado.

Para o relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), já existem provas da responsabilidade do governo Bolsonaro.

A primeira versão de relatório da CPI da Covid, a ser apresentado nas próximas semanas, deve apontar responsabilidades do governo Bolsonaro. Para o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da comissão, já existem provas de que o governo fracassou no enfrentamento da pandemia no país, em episódios como no atraso para aquisição de vacinas e na crise de falta de oxigênio no Amazonas.

A CPI ouviu até a última quinta-feira (20), sete depoimentos, incluindo todos os quatro titulares do Ministério da Saúde desde o início da pandemia.

Reportagem do Estado de S.Paulo indica que a CPI da Covid já recebeu até sexta-feira (21), mais de 300 documentos com informações do governo e de órgãos federais e estaduais.

Na opinião do senador Renan Calheiros, relator da comissão, está comprovado que “o governo não queria comprar vacina nenhuma, que defendia imunização de rebanho, por isso os estímulos à aglomeração e ao não uso de máscara. Tratativas nesta direção (de atrasar compra de vacinas) com a Pfizer, com a Coronavac, com a Índia, isso tudo está provado”, afirmou.

Segundo Renan, outro ponto que constará em seu relatório preliminar será alegações falsas e contradições do ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten e de Pazuello em seus depoimentos.

