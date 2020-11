Primo de traficante que atua no Coroado é morto a tiros dentro da Pemaza

MANAUS – Na tarde de quarta-feira, (25), um homem identificado como Sidnei Teixeira Alves, foi metralhado com mais de 19 tiros dentro de uma loja de autopeças que fica na Avenida André Araujo, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus.

A vítima estava acompanhando de sua esposa quando três criminosos se aproximaram do mesmo e dispararam diversas vezes.

Com os tiros muitos funcionários e clientes saíram correndo do local. Os bandidos fugiram do local e até o momento não foram identificados. A vítima também era conhecido como “Peixe Boi”, e morava no bairro do Coroado, onde o primo atua como traficante. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS).

Por Correio da Amazônia