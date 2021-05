Princípio de incêndio atinge loja em praça de alimentação no Amazonas Shopping

Um princípio de incêndio atingiu uma loja na praça de alimentação do Amazonas Shopping, na manhã deste domingo (2). De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há informações sobre o que teria causado o sinistro. Ninguém ficou ferido.

De acordo com funcionários de lojas do centro de compras, que preferiram não se identificar, o princípio de incêndio aconteceu por volta de 11h. Com a situação, todos os trabalhadores que já estavam dentro do shopping tiveram que ser retirados.

Por meio de nota, o shopping informou que o princípio de incêndio foi controlado pelo sistema de prevenção e combate a incêndio instalado na operação e pela equipe local.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o local, mas a situação já havia sido controlada quando a corporação chegou ao estabelecimento. O shopping informou, ainda, que o apoio foi acionado para garantir a retomada das atividades com total segurança.

Após o ocorrido, os funcionários e clientes foram liberados para entrarem no shopping ao meio-dia.

