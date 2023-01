“Prisão preventiva de Bolsonaro será pedida imediatamente”, diz Rogério Correia

“Nós não vamos poder debelar esta situação sem responsabilizá-lo”, afirmou o deputado Rogério Correia à TV 247

O deputado federal Rogério Correia afirmou que Jair Bolsonaro está por trás dos atos terroristas neste domingo (8), no qual bolsonaristas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

“É óbvio que ele está comandando todo este procedimento. Durante todo o período que Bolsonaro perdeu as eleições, ele programou um golpe de estado.

Ele está por trás disso. Nós não vamos poder debelar esta situação sem responsabilizá-lo.

Nós precisamos abrir um processo e até mesmo decretar a prisão prevetnvia de Bolsonaro”, disse Correia em transmissão ao vivo, da TV sobre os atos terroristas.

