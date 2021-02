Processo de vacinação será fiscalizado nos municípios

Boa Vista do Ramos, Careiro Castanho e Anori terão a campanha de vacinação contra a covid-19 fiscalizada. O objetivo é acompanhar a implementação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a doença causada pelo coronavírus.

No município de Boa Vista do Ramos o procedimento é voltado para acompanhar as medidas de imunização adotadas pelas autoridades pela implementação da política vacinal, nomeando para secretariar os trabalhos e realizar as necessárias inspeções a assessoria da Promotoria de Justiça. Também foi requisitado à Secretária de Saúde do Município as informações de cada etapa da campanha de vacinação com relatórios periódicos.

As prefeituras devem apresentar o Plano de Vacinação, com observância das diretrizes fixadas no Plano Nacional de Operacionalização, a conta-corrente específica e única aberta para recebimento dos recursos federais destinados à execução do plano.