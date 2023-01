Procon-AM alerta sobre o golpe do falso investimento

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), alerta sobre o golpe do investimento que vem sendo aplicado nos consumidores amazonenses, com promessa de lucro fácil e em percentuais acima do que pode ser considerado normal atrai investidores.

Após denúncias presenciais na sede do Procon-AM, onde as vítimas relataram que, inicialmente, os contratos são cumpridos, o que atrai mais investimentos, aumenta o volume de dinheiro e o tamanho do rombo.

Esses grupos funcionam como pirâmide financeira e acabam causando prejuízo a milhares de pessoas. As promessas de rentabilidade muito acima da garantida pelas instituições financeiras, atrai as pessoas que se deixam levar pelas promessas de lucro rápido e ilusão de que em alguns meses podem multiplicar seu patrimônio, porém a realidade é bem diferente.

Seguindo o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, com as facilidades da informática e plataformas de aplicação de dinheiro, os golpes passaram a ser cada vez mais tecnológicos. “Os golpistas, oferecem rendimentos distantes da realidade, captando o máximo possível de recursos no menor espaço de tempo possível para, no momento certo, fugir e deixar os investidores e até funcionários com o prejuízo”, afirma Fraxe.

Atenção

Para o Procon-AM, o investidor tem várias maneiras de saber sobre a idoneidade de uma instituição. O mercado financeiro é bem regulado e com legislação específica. Por isso os rendimentos têm poucas variações. Quando há uma proposta com muita diferença, o investidor deve cercar-se de mais cuidados.

Ganhar muito e em pouco tempo é o sonho da maioria. Por isso, algumas pessoas caem em golpes. “Tivemos denúncias de algumas pessoas que chegaram a solicitar empréstimo de 200 mil reais e entregar a empresa sem verificar nada sobre a empresa, outro que vendeu seu carro e moto para investir”, afirma Fraxe

O departamento jurídico do Procon-AM informa que as pessoas precisam conhecer como funciona o mercado e a composição de juros, além dos rendimentos das aplicações, é fundamental para não cair em falsas promessas.

“Aconselhamos para as pessoas que caíram no golpe do falso investimento, com a promessa de ganhos rápidos, que venham a sede do Procon-AM e formalize a sua denúncia”, afirma o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

O Procon-AM está aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, na Av. André Araújo, 1500 – Aleixo para atender a população e receber as denúncias, ou via telefone 0800 092 1512/ 3215 4009. Ou através do site www.procon.am.gov.br e e-mail: [email protected]