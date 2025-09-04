Procon Manaus aponta aumento no valor da cesta básica em supermercados da capital

O Procon Manaus, realizou, no dia 2 de setembro, a pesquisa de preços dos produtos que compõem a cesta básica. O levantamento tem como objetivo oferecer informações que auxiliem os consumidores a economizar na hora das compras.





Segundo a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu, a pesquisa é uma ferramenta de orientação e reforça a transparência do órgão. “Nosso papel é garantir que a população tenha acesso a dados que ajudem nas decisões de compra. Consultar a tabela antes de ir ao supermercado pode fazer diferença no orçamento de muitas famílias”, destacou.

A pesquisa, conduzida pela Divisão de Fiscalização, avaliou 16 produtos (36 itens) em dez supermercados da capital: Nova Era, Baratão da Carne, Coema, Veneza, DB, Rodrigues, Assaí, Carrefour, Atacadão e Vitória.

A metodologia adotou como referência a cesta básica definida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e pelo Decreto Federal nº 11.936/2024, que trata da composição da cesta de alimentos no âmbito da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.

O valor médio encontrado foi de R$ 271,15, representando aumento de 2,71%, em relação a agosto, que sofreu uma redução de 9,14%. O menor preço foi registrado no supermercado Baratão da Carne (R$ 246,02), enquanto o maior valor foi encontrado no Carrefour (R$ 301,32).

Dentre os destaques da pesquisa, o arroz branco, tipo 1, demonstrou uma variação de 66,87%, com preços entre R$ 3,29 e R$ 5,49. Já a farinha d’água apresentou uma economia de 53,49%, com valores entre R$ 7,29 (agosto) e R$ 3,39 (setembro).

O Procon Manaus reforça ao consumidor que os valores refletem o cenário do dia da coleta e podem variar ao longo do mês. Por isso, recomenda-se sempre comparar preços antes da compra.