Produção de mel ganha impulso a partir de doação de caixas de abelha no Amazonas

Evento do Programa Agro Amazonas entregou, ontem sexta-feira (17/02), as primeiras 51 caixas de madeira para criação de abelhas melíponas, uma espécie sem ferrão, adquiridas por meio do edital de doação onerosa.

O governador Wilson Lima esteve presente no evento que o Programa Agro Amazonas, entregou também insumos e equipamentos para o desenvolvimento da pesca, piscicultura, agricultura e do beneficiamento dos recursos florestais de forma sustentável no estado.

O programa, inédito, beneficia produtores rurais, associações e cooperativas da capital e do interior, impulsionando a produção de mel no estado. “Eu acredito muito no setor primário, tanto que o nosso governo no primeiro mandato e neste segundo vai fazer o maior investimento de todos os tempos no setor”, ressaltou.

Conforme a diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, inicialmente, mil caixas de abelha estão disponíveis para os produtores de todo o Amazonas. “Essa é uma oportunidade para que os produtores e apicultores adquiram os materiais com mais qualidade e com valores muito abaixo do mercado. Com o edital de credenciamento aberto, o governo fomenta o setor e garante, ainda, a geração de emprego e renda”, diz.

O meliponicultor João Fernandes, de 37 anos, adquiriu 20 caixas e as retirou na sede da Secretaria de Produção Rural (Sepror), durante as entregas para desenvolvimento do setor primário no estado. Ele trabalha com a criação dessa espécie de abelha há 23 anos e, em 2011, fundou a Amazomel, entreposto localizado no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

João foi o primeiro a aderir ao edital lançado em janeiro deste ano para ampliar a sua capacidade produtiva e incentivar os demais produtores. O meliponicultor conta que, a partir do incentivo do Governo do Estado, por meio da doação das caixas de abelha, será possível triplicar a produção de mel e, com mais volume, poderá abastecer o mercado nacional. Segundo João, a procura é muito grande, mas faltam mais produtores.

“O que falta para aumentar a criação é caixa de abelha, mas tendo essa doação onerosa, é muito bom por isso. Se esse programa continuar, eu creio que vai continuar, vai ser bom demais”, disse.

As especificações das caixas são as recomendadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), referência em pesquisa com abelhas regionais. O objetivo é facilitar o manejo correto da espécie e a coleta do mel. Com o material adequado, é possível otimizar o processo.

Credenciamento aberto

Todo e qualquer produtor rural, individual ou membro de associação ou cooperativa, detentor da documentação exigida, interessado em adquirir os materiais pode se habilitar.

O Governo do Estado subsidia em até 90% os custos das caixas de abelha. Enquanto, no mercado, o valor do produto pode chegar a até R$ 150, por meio do edital de doação onerosa, o meliponicultor compra a unidade por R$ 10 e R$ 15, de acordo com o tamanho.